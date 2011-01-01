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غزال يفوز ويعزز مركز الوصافة في الدوري الفرنسي
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

عزز سهرة أمس المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال لاعب موناكو من الفوز على “ستراسبورغ” بنتيجة 3 – 1 .

عزز  سهرة أول أمس المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال لاعب موناكو  موقعه في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-1 على ستراسبورغ بفضل ثلاثة أهداف لهدف . وشارك  غزال    في 5 دقائق فقط . ورفع موناكو رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة ويتفوق بفارق سبع نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثالث والذي تتبقى له مباراة بينما يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة ولديه 74 نقطة. وبهزيمة ستراسبورغ أصبح في المركز 15 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

 

 

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