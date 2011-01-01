براهيمي بلال يواصل الإبهار مع فميدلزبره

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يقدم بلال براهيمي نجم ميدلزبره ذو الأصول الجزائرية، مستويات قوية مع فريق تحت 18 سنة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعله محل إعجاب من جماهير ناديه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشارك اللاعب في 12 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما. يذكر أن براهيمي "الصغير" قضى معظم مسيرته الكروية في فرنسا، قبل أن يجذب انتباه كشافي "البورو" الذين ألحقوه بمدرسة شبانهم في بداية الموسم الحالي. وسبق للجناح الجزائري الشابّ أن كشف في تصريحات له لصفحة "مواهب الجزائر" الناشطة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والمختصة في متابعة المواهب الجزائرية في "القارة العجوز" عن رغبته في تمثيل "محاربي الصحراء".