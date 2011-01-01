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مضوي على موعد اليوم مع كلاسيكو ناري بتونس
16 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

سيكون التقني الجزائري خير الدين مضوي على موعد مع كلاسيكو ملتهب في تونس عندما يلاقي مع فريقه النجم الساحلي النادي الإفريقي برسم جولة جديدة من الدوري التونسي الممتاز.

واجتمع أول أمس  مضوي   باللاعبين من أجل تحفيزهم ودعوتهم للتركيز حتى يكونوا قادرين على فك شيفرة دفاع النادي الإفريقي وتحقيق الانتصار الذي يساوي تعبيد الطريق للفوز بالمقعد الثاني المؤهل لخوض دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد. من جهة أخرى عرفت الحصة التدريبية تواجد المدافع رامي البدوي الذي تدرب بصفة عادية مع زملائه بعد أن خلف   حالة من الفزع بعد إصابته على مستوى الرقبة وهو ما دفعه للتحول إلى إحدى المصحات لتلقي الإسعافات.

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