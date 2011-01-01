Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بلومي يشيد بتطور الكرة في المغرب
22 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

اعتبر لخضر بلومي، نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم السابق، أن الإيقاع الذي تسير به الكرة المغربية، سواء في مجال التنظيم أو البنيات التحتية أو نتائج الفرق والمنتخبات المغربية، سريع جدا .

وقال بلومي في تصريح صحافي بمراكش على هامش المناظرة الإفريقية لكرة القدم النسوية، إن هذه الزيارة ليست الأولى له إلى المغرب، ولذلك يعرف عما يتحدث، لأنه عاين بأم عينيه العمل الكبير والمهم الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الشق الرياضي، والعمل في المجالات الأخرى بالنسبة إلى الدولة المغربية، إذ يسير المغرب بإيقاع مرتفع بالمقارنة مع بقية الدول الإفريقية. وأضاف   أن المغرب بات قادرا على تنظيم تظاهرات ومسابقات كبرى، أبرزها كأس العالم 2026  .

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 