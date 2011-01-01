بلومي يشيد بتطور الكرة في المغرب

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

اعتبر لخضر بلومي، نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم السابق، أن الإيقاع الذي تسير به الكرة المغربية، سواء في مجال التنظيم أو البنيات التحتية أو نتائج الفرق والمنتخبات المغربية، سريع جدا .

وقال بلومي في تصريح صحافي بمراكش على هامش المناظرة الإفريقية لكرة القدم النسوية، إن هذه الزيارة ليست الأولى له إلى المغرب، ولذلك يعرف عما يتحدث، لأنه عاين بأم عينيه العمل الكبير والمهم الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الشق الرياضي، والعمل في المجالات الأخرى بالنسبة إلى الدولة المغربية، إذ يسير المغرب بإيقاع مرتفع بالمقارنة مع بقية الدول الإفريقية. وأضاف أن المغرب بات قادرا على تنظيم تظاهرات ومسابقات كبرى، أبرزها كأس العالم 2026 .