الحالة الصحية لسليماني في تحسن

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يتجه المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب نيوكاسل الانجليزي لتضييع المواجهتين الودّيتَين أمام تنزانيا وإيران بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ تعرّض لها شهر جانفي الماضي مع فريقه السابق ليستر سيتي الإنجليزي حسب ما أكده أمس مدربه بينيتيز.

وقال بينيتيز إنه تحدّث مع سليماني في الأيّام القليلة الماضية، و وجد أنه يتحسّن تدريجيا من الناحية الصحّية. وفى الأخير رفض بينيتيز تأكيد أو نفي حضور سليماني خلال المواجهة المقبلة أمام هيدرسفيلد والمقرر لها في الـ 31 من مارس الحالي، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر منافسة "البريمرليغ".