عباس : " فزنا أداء ونتيجة أمام القبائل وعلينا التأكيد أمام البليدة " أتمنى أن تلعب الفرق بنزاهة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تغلب أول أمس فريق اتحاد الحراش على شبيبة القبائل بملعب أول نوفمبر بالمحمدية بثنائية دون رد ضمن الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

سجل ثنائية الصفراء عادل بوقروة في الدقيقة التاسعة و الحاج بوقش في الدقيقة (75). و بهذه النتيجة، يحتل اتحاد الحراش المركز 15 برصيد (21 نقطة) متساويا مع دفاع تاجنانت الرابع عشر، بينما يتواجد شبيبة القبائل في المرتبة 12 برصيد (22 نقطة). وألهب اتحاد الحراش، الصراع على البقاء في الدوري بتلك النتيجة، بعدما قدم أداء راقيا على مدار الـ90 دقيقة، بينما لم يفلح شبيبة القبائل في تسجيل أي هدف من محاولاته العديدة. وعلى الرغم من الفوز الذي حققه الفريق إلا أنه مازال ضمن الفرق المهددة بالسقوط مع نهاية الموسم، حيث يحتل المرتبة الـ 15، خلف دفاع تاجنانت بفارق الأهداف ولكل منهما 21 نقطة. وأكد مدرب اتحاد الحراش، عزيز عباس، في تصريحات عقب المباراة ، أن الفوز على شبيبة القبائل سينعش حظوظهم في البقاء. وقال: "لقد جمعنا بين الأداء الراقي والنتيجة الرائعة، فكان لنا ما أردنا".وأضاف :" الآن علينا على التأكيد في اللقاء القادم أمام اتحاد البليدة".وبخصوص اللقاءات الأخيرة في البطولة ، أوضح: "أتمنى أن تلعب الفرق بنزاهة، أنا لا أؤمن بالضغوط لأنني معتاد عليها، وأثق في اللعب وما أملكه من تركيبة بشرية".