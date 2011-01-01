ملال تحت ضغط رهيب ،ينتقد لاعبيه ويعتبر الكلاسيكو أمام المولودية حياة أو موت

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

دخل فريق شبيبة القبائل غرفة الإنعاش عقب الخسارة التي منى بها أول أمس بملعب أول نوفمبر بالمحمدية أمام اتحاد الحراش بهدفين دون رد برسم الجولة الثانية والعشرون من الرابطة المحترفة الأولى موبيلس .

ولازالت شبيبة القبائل غارقة في قبضتها الحديدية مع لجنة الكأس التابعة للاتحادية بخصوص برمجة مباراة الدور ربع النهائي لكأس الجزائر أمام اتحاد البليدة الذي لم يتحدد بعد لا تاريخ و لا مكان اجراؤها وهو ما يفسر تذبذب أحوال الكناري في البطولة الوطنية و بقائها ضمن الأندية المهددة بالسقوط. ويتواجد رئيس الكناري شريف ملال تحت ضغط رهيب بعد الخسارة أمام الحراش حسب ما علمناه من مصادر مقربة من الفريق. وأضافت نفس المصادر أن ملال انتقد بشدة لاعبيه عقب هذه الخسارة محملا إياهم المسؤولية بسبب أدائهم المتواضع رغم أهمية نقاط المباراة . وشدد ملال على ضرورة تحقيق الفوز في الكلاسيكو المقبل أمام مولودية الجزائر معتبرا إياه رهان حياة أو موت داعيا الأنصار لغزو المدرجات لمساعدتهم على تحقيق الفوز.