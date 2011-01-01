بوزيدي يؤهل مدربا جديدا لشبيبة القبائل بعد مباراة الحراش

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

ستفسخ إدارة شبيبة القبائل عقد مدربها السابق نور الدين سعدي عقب لقاء اتحاد الحراش ومن ثمة تأهيل مدربها الجديد يوسف بوزيدي حسب ما أكده أمس عضو مجلس إدارة الكناري نسيم في تصريحات للإذاعة الوطنية قائلا : " الرئيس ملال عرض منصب مدير رياضي للفريق على سعدي، لكن هذا الأخير رفض هذا المنصب، لذا سيتم فسخ عقده نهائيا". وأضاف: "سيكون بإمكان المدرب بوزيدي التواجد على دكّة بدلاء الفريق بصفة قانونية بعد مباراة الحراش ".وتابع: "تحدثت مع بوزيدي، وطمأنني أنه لازال مع الفريق".