Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بوزيدي يؤهل مدربا جديدا لشبيبة القبائل بعد مباراة الحراش
8 ساعات 34 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

ستفسخ إدارة شبيبة القبائل عقد مدربها السابق نور الدين سعدي عقب لقاء اتحاد الحراش ومن ثمة تأهيل مدربها الجديد يوسف بوزيدي حسب ما أكده أمس عضو مجلس إدارة الكناري نسيم في تصريحات للإذاعة الوطنية قائلا : " الرئيس ملال عرض منصب مدير رياضي للفريق على سعدي، لكن هذا الأخير رفض هذا المنصب، لذا سيتم فسخ عقده نهائيا". وأضاف: "سيكون بإمكان المدرب بوزيدي التواجد على دكّة بدلاء الفريق بصفة قانونية بعد مباراة الحراش ".وتابع: "تحدثت مع بوزيدي، وطمأنني أنه لازال مع الفريق".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 