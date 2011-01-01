اتحاد العاصمة يعود غدا من الكونغو

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يصل بعد ظهر اليوم فريق اتحاد العاصمة إلى أرض الوطن عائدا من الكونغو حسب ما كشف عنه أمس العُضو المُسير في إتحاد العاصمة، رشيد مالك بعدما خاض لقاء الذهاب من الدور السادس عشرة من كأس الاتحاد الإفريقي أمام مانيما المحلي في لقاء انتهى بالتعادل بواقع هدفين في كل شبكة.

وبرر مالك التراجع الرهيب لسوسطارة في الشوط الثاني

بالإرهاق والظروف المُناخية الصعبة جدا حيث بلغت درجة الحرارة لـ35 تحت الظل على حد تعبيره . ورغم التعادل طمئن مالك عشاق سوسطارة بالتأهل في الإياب بملعب بولوغين . وفي الأخير أصر مالك على ضرورة تأجيل مُباراتهم القادمة أمام سطيف، وهذا رغم إصرار الرابطة على لعبها في موعدها الأصلي.