"مانشستر سيتي أصبح جزءا من الماضي"

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يرى الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي أن مانشستر سيتي أصبح بالنسبة له جزءا من الماضي بعدما فشلت صفقة انتقاله إلى السيتيزنز في جانفي الماضي.

وقال محرز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية كنت نادما على الطريقة التي فشل بها انتقالي إلى السيتي، ولكن الأمر أصبح جزءا من الماضي، ولا توجد اتصالات بيني وبين مسؤولي السيتيزنز في الوقت الحالي. وأكد محرز أن فترة ابتعاده عن تدريبات ليستر سيتي لأكثر من أسبوع ترجع إلى أنه كان يحتاج إلى وقت للتفكير في وضعه الحالي. وأوضح محرز أنه لن يعيد النظر في مستقبله مع ليستر سيتي إلا بعد نهاية الموسم. وفى سياق متصل

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن محرز جناح اتفق مع نادي روما للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن محرز أتم اتفاقه مع إدارة نادي روما على البنود الشخصية في عقده، للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي المقبل، لرغبته في الهروب من جحيم ليستر سيتي الذي دائماً يرفض العروض المقدمة إليه. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ليستر سيتي لن يوافق على رحيل محرز بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.