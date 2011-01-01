بوتفليقة يؤكد أنه يحق للمرأة الجزائرية الاعتزاز بالمكاسب المحققة منذ الاستقلال

بواسطة المسار العربي /

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه يحق للمرأة الجزائرية الاعتزاز بالمكاسب و الإنجازات التي حققتها منذ الاستقلال و هو المسعى الذي تعمل الدولة جاهدة على استمراره من أجل ترقية مكانتها و تكريس مبدأ المساواة بينها و بين الرجل, سياسيا و اجتماعيا.

و في رسالة له خلال احتفال اقيم أقيم بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة, قرأها نيابة عنه وزير العدل, حافظ الاختام الطيب لوح, شدد رئيس الجمهورية على أنه "يحق اليوم للمرأة الجزائرية وهي تحتفل بهذه المناسبة العالمية أن تستحضر بفخر واعتزازي ما حققته من مكاسب وأن تعدد الإنجازات وأن تحصي ما قطعته من أشواط على درب التقدم والتطور تعزيزا لمكانتها ومكتسباتها لأن تكون مثالا في محيطها الحضاري والإقليمي".