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توقيف خمس مهربين بعين قزام

الجيش يكشف مزيدا من الهواتف المفخخة والمتفجرات بالبويرة
9 ساعات 16 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالبويرة، الخميس 08 مارس، (13) لغم تقليدي الصنع ومخبأين (02) يحويان (03)هواتف محمولة مفخخة و(02) قنابل تقليدية الصنع و (500) غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجير، مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى إضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة، بحسب بيان لوزارة.الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام (05) مهربين و حجزت (02) سيارتين رباعية الدفع و (02) دراجتين ناريتين، (250) كلغ من مادة النحاس و الكوابل الهاتفية، و معدات للتنقيب عن الذهب، و كمية من المواد المتفجرة ، فيما حجزت مفارز أخرى(470) كيلوغرام من أوراق التبغ بالوادي  و (8148) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة و الطارف كانت  موجهة للتهريب.

و في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و حرس الحدود (110) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، أدرار، بشار، تلمسان  و عين تيموشنت.

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