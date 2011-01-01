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والمقدرة بـ 000 405 دج دون احتساب التذكرة

الشروع في دفع تكلفة الحج يوم 18 مارس
9 ساعات 33 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشروع في عملية دفع تكلفة الحج لموسم 2018 ابتداء من 18 مارس الجاري.

وأبلغت الوزارة في بيان لها كافة الحجاج الميامين أن دفع تكلفة الحج لموسم 2018 والمقدرة بـ 000 405 دج دون احتساب التذكرة ستكون ابتداء من تاريخ 18 مارس 2018 لدى فروع بنك الجزائر عبر التراب الوطني.

وحددت قيمة الحج في وقت سابق بقيمة بـ  525000  دينار جزائري، منها ثمن تذاكر الطيران المقدر بـ  120 الف دينار.

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