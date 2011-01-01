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وصلت الى 28 درجة على المناطق الساحلية و 30 درجة على المناطق الداخلية

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة
9 ساعات 38 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تشهد الولايات الشمالية للوطن، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة لتستمر نهار .الغد السبت

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن الأجواء تعرف تحسنا يومي الجمعة والسبت بعد سلسلة من الإضطرابات التي شهدتها الولايات الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصلت  درجات الحرارة امس في المناطق الساحية إلى حدود ما بين 22 و26 درجة وما بين 26 الى 30 درجة على المناطق الداخلية.

أما اليوم السبت 10 مارس فدرجات الحرارة ستتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية. فيما ستصل ما بين 24 الى 30 درجة بالمناطق الداخلية.

 

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