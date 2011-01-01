بن غبريط تعلن موعد إنطلاق استشارة تأجيل البكالوريا

بواسطة المسار العربي /

أعلنت ، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن موعد إنطلاق الاستشارة حول تحديد تاريخ إجراء إمتحان البكالوريا لهذه السنة، سيكون يوم الإثنين المقبل.

وأبرزت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الإحتفالية التي نظمتها رئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بفندق الأوراسي، أن قرار تعديل تاريخ إجراء إمتحان البكالوريا سيتم إتخاذه بناءا على نتائج الاستشارة وبالإتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.

وكانت الوزيرة قد أكدت بأن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير فرص النجاح للتلاميذ، وكذا مراعاة للقلق الذي عاشه التلاميذ، خلال فترة الإضرابات التي شهدتها أغلب المدارس، خاصة الأقسام المعنية بالإمتحانات النهائية.

للإشارة فإن الاستشارة ستشمل الإبقاء على التواريخ السابقة:3-4-5-6-7 جوان 2018 أو تغييرها على النحو التالي:19-20-23/21-24 جوان 2018.