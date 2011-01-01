انفجار بمحل لبيع قارورات غاز البوتان يتسبب في وفاة امراة بوهران

بواسطة المسار العربي /

وقع انفجار بمحل لبيع قارورات غاز البوتان بمدينة وهران تسبب في وفاة امراة حسبما أفاد بذلك المكلف بالاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية .

وأبرز الملازم الأول عبد القادر بلالة ان الانفجار الذي وقع في حدود الساعة السابعة مساءا بالطابق الأرضي لمسكن يتكون من طابقين بحي "بولونجي سابقا" بمدينة وهران أدى الى اصابة امراة (30 سنة) تقطن بمسكن مجاور بصدمة توفيت على اثرها بعد نقلها الى مصلحة الاستعجالات بالمستشفي الجامعي "بن زرجب" بوهران.

وأشار ذات المصدر أنه لم يتم بعد تحديد سبب الانفجار .

واضاف المكلف بالاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية أن المحل كان يتواجد به ما بين 60 الى 70 قارورة غاز البوتان.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لاخماد هذا الحريق حيث تم تجنيد زهاء77 عونا بمختلف الرتب وتسخير 4 شاحنات اطفاء و9 شاحنات للتموين بالمياه و4 سيارات اسعاف منها واحدة طبية كما اشير اليه .

وقد تم السيطرة كليا على هذا الحريق ولا يزال أعوان الحماية المدنية بعين المكان وفق المصدر ذاته الذي أشار الى أن عملية اخماد الحريق استغرقت ساعة و50 دقيقة.