تكلفة الحج تبلغ 525 ألف دينار

بواسطة المسار العربي /

تم تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم (1439 ه الموافق ل2018 م) رسميا بمبلغ 525 ألف دينار جزائري (00ر525.000 دج) بما في ذلك قيمة النقل الجوي وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في بيان لها.

وعلى هذا الأساس، فان كل حاج مدعو إلى "دفع مبلغ مالي قيمته 405.000،00 دج إلى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية ابتداء من يوم الأحد 11 مارس 2018".

وأوضح نفس المصدر أن المعني بالأمر مطالب باقتناء تذكرة سفره من شبابيك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ قيمته 120.000،00 دج في الموعد الذي سيحدد لاحقا.