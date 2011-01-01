Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

لموسم 2018

تكلفة الحج تبلغ 525 ألف دينار
5 ساعات 14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تم تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم (1439 ه الموافق ل2018 م) رسميا بمبلغ 525 ألف دينار جزائري (00ر525.000 دج) بما في ذلك قيمة النقل الجوي وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في بيان لها.

وعلى هذا الأساس، فان كل حاج مدعو إلى "دفع مبلغ مالي قيمته 405.000،00 دج  إلى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية ابتداء من يوم الأحد 11 مارس 2018".

وأوضح نفس المصدر أن المعني بالأمر مطالب باقتناء تذكرة سفره من شبابيك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ قيمته 120.000،00 دج في الموعد الذي سيحدد لاحقا.

 

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 