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ترامواي العاصمة.. اضطرابات في نقل المسافرين
5 ساعات 21 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

سُجلت، صبيحة اليوم الأربعاء، اضطرابات في السير على خط الترامواي بين محطتي المنظر الجميل و الديار الخمس لأسباب تقنية، حسب ما جاء في بيان لمؤسسة استغلال ترامواي الجزائر "سيترام".

و بدأت هذه الاضطرابات، حسب ذات المصدر،  منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة  بين المحطتين المذكورتين، فيما  تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر، المنظر الجميل،  و بين درقانة وسط و الديار الخمس.

من جهتها  أكدت سيترام أنه تم استئناف الخدمة على  كامل الخط على الساعة العاشرة و 12 دقيقة  معتذرة لزبائنها على الإزعاج .

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