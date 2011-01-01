إقالة أويحيى "إشاعة"

بواسطة المسار العربي /

أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي, الصديق شهاب, الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن الأخبار التي تتحدث عن إقالة الوزير الأول أحمد أويحيى مجرد "شائعات".

وبمناسبة إشرافه على دورة المجلس الولائي للحزب الموسعة للمنتخبين المحليين قال شهاب "بخصوص الشائعات المروجة حول تخلي رئيس الجمهورية عن الوزير الأول"، أن أويحيى "يقوم بمهامه بكل جدية" وأنه "ليس غائبا عن الساحة السياسية", مذكرا أن رئيس الجمهورية "يملك كل الصلاحيات لإنهاء مهام الوزير الأول وأي وزير في الحكومة".

وجدد شهاب "الموقف الثابت" للحزب في دعمه ومساندته لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, معتبرا أن هذه الخطوة "ستعزز استقرار البلاد وتفتح آفاقا أوسع لبنائه".

وبعد أن ذكر الظروف التي تم فيها انشاء الحزب "من طرف وطنيين رفضوا الرضوخ للظلامية والتطرف", أشار الناطق باسم للتجمع أن "الهدف الاسمى للحزب هو التقويم الوطني ومعالجة مختلف الاختلالات على العديد من الاصعدة", مضيفا أن "صرامة الحزب أعطته وزنا حقيقيا على الساحة السياسية مثلما أكدته النتائج التي تحصل عليها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الماضية".

وفي موضوع آخر, انتقد شهاب محتوى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر, معتبرا أن المنظمات غير الحكومية "لا تتمتع بالحرية وهي مجرد آليات للتدخل والضغط على البلدان وتأتمر بأموال الأطراف التي تمولها", داعيا إلى "عدم الوقوع في هذا الفخ والانسياق وراء قراراتها المغلوطة".