وفاق سطيف - أدوانا ستارز غدا بغانا على الساعة 16:00 "النسر الأسود" مطالب باقتطاع نصف التأشيرة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يعود يوم غد فريق وفاق سطيف إلى أجواء التمثيل القاري عندما يلتقي مع أدوانا ستارز في ذهاب الدور السادس عشر لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. وستكون الوفاق المتوج باللقب القاري سنة 2014 رغبة ملحة في العودة بنتيجة إيجابية من رحلته الغانية خاصة وأن البطولة المحلية متوقفة حاليا.

وقد تأهل نادي أدوانا ستارز الغاني الذي تأسس عام 1985 لهذا الدور على حساب التحدي الليبي (0-1 ذهابا و 2-0 إيابا). وعلى الوفاق الذي بدأ يستفيق في البطولة المحترفة الأولى بتسجيله لأربع مباريات متتالية دون هزيمة, آخرها أمام المتصدر شباب قسنطينة (1-0), أن يتوخى الحذر أمام منافس صعب المنال بملعبه أيجمان بادو ستاديوم. و ستسمح نتيجة إيجابية للاعبي الوفاق بخوض المرحلة الثانية المقررة يوم الجمعة 16 مارس بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, بمعنويات عالية و في راحة تامة. وتنطلق المباراة على الساعة الرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري تحت إدارة حكم الساحة الإيفواري دونيس دمبيلي.