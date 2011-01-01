الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الداخلية السعودي

بواسطة المسار العربي /

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح .

وكان الوزير السعودي قد حل بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من السيدين بدوي ولوح.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.

بدوي يتباحث مع نظيره السعودي

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة، مباحثات مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتطرق الطرفان خلال هذه المباحثات التي حضرها قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الجزائر والعربية السعودية مع التأكيد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في جميع الميادين.