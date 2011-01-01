مهلة للنقابات للكشف عن تمثيلها

بواسطة المسار العربي /

دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الثلاثاء، كافة المنظمات النقابية، إلى إرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة بواجبهم بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الإدارية المختصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم، طبقا لأحكام المادتين 34 و37 مكرر من نفس القانون.

و يتم إرسال المعلومات بملء التطبيق المعلوماتي برنامج (EXCEL) الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي

www.mtess.gov.dz ".

وأوضحت الوزارة أنها ستُرسل للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين قرصا مضغوطا، من أجل ملء هذا التطبيق المعلوماتي، محذرة من أن المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانوني،"يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من ذات القانون.