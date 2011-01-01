وزارة التربية و الكناباست يتفقان على أن تكون الجلسة مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي

بواسطة المسار العربي /

تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي أشرفت عليه ليلة الأحد الى الاثنين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست على أن تكون الجلسة مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي.

وأوضح بيان للوزارة أنه تم خلال هذا اللقاء دراسة الانشغالات السوسيو-مهنية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب".

وقد ألقت وزيرة التربية الوطنية كلمة بالمناسبة تطرقت فيها الى تقييم انعكاسات الإضراب المفتوح على الجماعة التربوية وتأكيد سياسة الوزارة في علاقاتها مع الشريك الاجتماعي المبنية دوما على الحوار والتشاور المستمر قبل أن تفسح المجال لمناقشة مختلف النقاط المرفوعة بين أعضاء النقابة وإطارات الوزارة.

وبعد نقاش ساده الحوار الجاد بين الطرفين --يضيف ذات المصدر-- أجاب ممثلو الوزارة على جميع النقاط محل النقاش والواردة في الإشعار بالإضراب المفتوح تمت صياغتها في محضر مشترك أولي في انتظار ترسيمه في لقاء قادم

وأشار البيان الى أنه لم يتم الاتفاق على نقطة واحدة تتمثل في اعادة ادماج الاساتذة المعزولين والمبلغين بقرارات عزل مؤشرة من طرف مصالح الرقابة المالية حيث أكدت الوزارة أنه تم تقديم كل التسهيلات لهؤلاء الاساتذة شريطة ايداع الطعون الفردية وفق ما يقتضيه القانوني مع اسداء تعليمات بإعادة ادماجهم مباشرة

وأشارت الوزارة الى انه تم الى يومنا هذا اعادة ادماج 199 استاذ معزول من مجموع 580 بعدما قاموا بإيداع طعونهم الفردية" مع التذكير أن "الطعن هو إجراء قانوني ضروري للتسوية الإدارية بخصوص هذه الوضعية.

وأضاف نفس المصدر أن باقي الأساتذة المعنيين بالعزل الاداري الذين لم تؤشر قرارات عزلهم من طرف مصالح الرقابة المالية التحقوا جميعا بمؤسساتهم وهم حاليا يزاولون نشاطهم