منح وكالة الإشعاع الثقافي مهمة تنشيط قاعات السينما

بواسطة المسار العربي /

أعلن وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، عن منح الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مهمة "معاينة" و"تنشيط" قاعات السينما بدل الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وقال ميهوبي -على هامش افتتاح قاعة عرض للأفلام بالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري- أن تكليف الوكالة سببه "عدم اكتمال" مهمة الديوان في هذا المجال خصوصا وأن وظيفته الرئيسية تتعلق بمجالات أخرى ك"تسيير المهرجانات".

كما أعلن أن اجتماعا آخر سيبحث "بعد أسبوع" كيفية تنشيط هذه القاعات الذي حددها بحوالي ال"80 قاعة" مجهزة بوسائل العرض التقليدي وعبر ال"دي سي بي".

وأضاف الوزير أن الوكالة ستعمل على "توقيع اتفاقيات مع موزعي الأفلام في بلدان أوروبية وعربية" من أجل الحصول على أفلام جديدة بهدف عرضها في القاعات كما ستعمل على "تكوين مختصين مهنيين" في تسييرها.

ولفت ميهوبي إلى أن الأولوية في تسيير هذه القاعات ستكون ل"النوادي السينمائية" عبر الولايات "بعد منحهم تكوينا" في المجال.

كما أكد أن قطاعه "سيفرض" على مخرجي الأفلام التي تدعمها وزارة الثقافة بتقديم عرضها الأولي "بالجزائر وليس خارجا".