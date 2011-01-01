شباب بلوزداد – ناكانا الزامبي غدا بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر على الساعة 17:00 أبناء لعقيبة مطالبون بفوز عريض

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يعود أمسية الغد فريق شباب بلوزداد إلى أجواء التمثيل القاري عندما يستقبل بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر نادي ناكانا الزامبي برسم ذهاب الدور السادس عشر من كأس الاتحاد الإفريقي . ويتعين على أبناء العقيبة تحقيق فوز عريض لخوض لقاء الإياب بزامبيا في ظروف مريحة على حد تعبير مدرب الفريق رشيد الطاوسي الذي ناشد الأنصار لغزو المدرجات.

وتلقى شباب بلوزداد ضربة موجعة قبل لقاء ناكانا الزامبي بعدما تأكد غياب كل من أمير بلايلي للإصابة ومحمد هريات بسبب نزلة برد حادة عن اللقاء الأفريقي. وعلى صعيد آخر، علمنا من مصادرنا الخاصة، بأن عددًا من لاعبي شباب بلوزداد يحضرون ملفاتهم لإيداعها على مستوى لجنة الطعون، للحصول على مستحقاتهم المالية ووثائق تسريحهم. ومن المرجح أن سبب التعثرات المتتالية والوضعية غير المريحة التي يعيشها النادي، يعود إلى عدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم وأيضا لعدم ثقتهم في الرئيس محمد بوحفص.