مولودية الجزائر - مونتاين أوف فاير غدا بنيجيريا على الساعة 15:00 "العميد "جاهز لرفع التحدي ووضع قدم في دور المجموعات

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

ينتظر غدا فريق مولودية الجزائر امتحان صعب بنيجيريا عندما يلاقي مونتاين أوف فاير في ذهاب الدور السادس عشر من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. وتحدو" العميد" رغبة كبيرة لرفع التحدي والعودة بأفضل نتيجة ايجابية تجعله يضع قدما في دور المجموعات.

ويحتل نادي مونتاين أوف فاير النيجيري حاليا المركز ال12 في البطولة المحلية برصيد 13 نقطة و بفارق نقطتين فقط عن أول مهدد بالسقوط الكانيمي واريور, عقب الجولة العاشرة للبطولة النيجيرية. ويوجد "العميد" في منحى تصاعدي منذ عدة مباريات في كل المنافسات, لذا فهو مطالب بحسن تسيير مباراة الذهاب و تفادي تكرار سيناريو الدور الأول لما انهزم في الكونغو أمام اوتوهور بثنائية دون رد . وسيكون المدرب الفرنسي للمولودية, برنارد كازوني, حذرا في غياب لاعبين أساسيين و هما وليد درارجة و سفيان بن دبكة, المصابين و الغائبين عن المرحلة الأولى. ويقول كازوني في هذا السياق: "نوجد في أحسن أحوالنا قبل مباراة الذهاب, سنتنقل إلى نيجيريا بهدف تحقيق نتيجة طيبة للتموقع جيدا قبل مباراة الإياب".وكان نادي مونتاين أوف فاير قد اجتاز الدور التمهيدي على حساب ريال باماكو المالي (1-1 ذهابا و 1-0 إيابا), علما و أن لقاء الإياب سيجري يوم الجمعة 16 مارس.