تربية.. هدنة مؤقتة

بواسطة المسار العربي /

خلص اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية و المجلس الوطني لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) إلى الإتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة تعمل على ايجاد صيغة حول الترقية في المناصب المستحدثة على ان تكون مسابقة الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018 غير ان شبح الإضراب لازال يخيم على قطاع التربية، حيث تواصل العديد من النقابات رفع تهديدها باللجوء إليه في حال فشل اللقاءات التي تجمعها مع الوزارة الوصية، على غرار نقابة “الكناباست”.

و بهذا الشان أوضح المنسق الوطني للكنابست سليم ولهة، عقب هذا الإجتماع المغلق الذي ترأسته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط و دام 13 ساعة من الحوار "الجاد" و "الهادئ" بين الطرفين أنه تم التوصل الى الإتفاق حول مطلب النقابة المتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة تعمل على ايجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة أستاذ رئيسي واستاذ مكون بحيث تكون هذه اللجنة محددة في الوقت وتنتهي من أشغالها في الـ31 مارس المقبل.

وفي نفس السياق ،أبرز ولهة ان هذه اللجنة ستعمل على تحديد حصص كوطات الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي متوسط و ثانوي) ، مشيرا إلى أن الوزارة اكدت بأنه "سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018".

ومن بين النقاط التي بقيت عالقة في هذا الإجتماع يضيف نفس المصدر مسألة اعادة ادماج 436 استاذ فصل بسبب الإضراب حيث أبقي الباب مفتوحا بين الوزارة و النقابة للنظر في هذه النقطة التي شددت بشأنها وزيرة التربية أن الأساتذة المفصولين من مناصبهم مطالبون بتقديم طعون بصفة انفرادية،في حين ترى النقابة ان عملية اعادة ادماجهم تكون بصفة مباشرة و دون تقديم طعون.

وحسب ولهة فان الحوار بين الوزارة والنقابة متواصل حول النقاط العالقة مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لاحقا بغرض استدعاء المجلس الوطني لتباحث المستجدات.

من جانبه أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل أن اللقاء سمح بمناقشة كل النقاط المطروحة من طرف نقابة الكنابست" ، مشيرا إلى أنه تم"الإتفاق حول أغلب النقاط المطروحة" و ما تبقى يضيف المتحدث يتعلق بتوضيحات يتم مناقشتها على مستوى النقابة وشدد قليل أن وزارة التربية الوطنية "تعمل اعلى تطبيق قوانين الجمهورية كما تعمل على ابقاء الحوار مفتوحا من أجل ايجاد اجابات حول الملفات المطروحة".

وتتعلق مطالب الكنابست فضلا عن ملف الترقيات بالتكفل ببعض الحالات "الخاصة" بالمناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية والاساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبريين) مع "ضمان تكوين لهم الى غاية التكفل بجميع هذه الحالات" وتطالب الكنابست أيضا بتشكيل الرسمي لهياكل طب العمل على أن تكون هذه الهياكل عملية في الميدان وايجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني للأستاذ وخلال تقاعده فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على اساس شبكة الأجور الجديدة.