75 بالمائة من المستفيدين من عقد العمل المدعم نجحوا في علم الشغل

بواسطة المسار العربي /

وبلغة الأرقام كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن أكثر من 2.382 مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم ، يتلقون راوتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط، ما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة، بينما اتجه الشباب الأخرون إلى أجهزة دعم وتشغيل الشباب ( كناك وأونساج) أو اتجهوا لعالم الشغل بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة، مشيرا إلأى أن 75 بالمائة من المستفيدون من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل.