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تدمير 31 قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة
3 ساعات 57 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد 31 قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة وأربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية بكل من تيزي وزو وباتنة , حسب ما جاء في بيان الإثنين لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط  بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي  أمس الأحد 4 مارس ي 31 قنبلة تقليدية الصنعي في حين دمرت مفارز أخرى بكل من  تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة أربعة  مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية بالإضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة".

ومن جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمةي "أوقفت مفرزة للجيش الوطني  الشعبي وحراس الحدود ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ثمانية مهربين  بحوزتهم 03 مولدات كهربائية و05 مطارق ضغط و800 لتر من الوقودي في حين ضبطت  مفرزة أخرى بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة  09 كلغ من الكيف المعالج"-حسب  ذات البيان-.

كما تم "توقيف 24 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و ورقلة  وعين قزام "-يضيف ذات المصدر-.

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