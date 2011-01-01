Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

تدشين المحطة الجديدة نهاية السنة الجارية

إرتفاع تكلفة توسعة مطار الجزائر الدولي إلى 100 مليار دينار
2 ساعات 29 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أكد المدير العام لمطار الجزائر، الطاهر علاش، أن تدشين المحطة الجديدة للمطار الدولي، سيكون أواخر السنة الجارية بين نهاية سبتمبر، الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأوضح علاش  خلال مروره في حصة تلفزيونية لاحدى القنوات الخاصة  أن تكلفة إنجاز المحطة الجديدة للمطار ستصل إلى 100 مليار دينار جزائري بعد أن كانت 75 ألف مليار دينار وهذا راجع إلى انخفاض  قيمة الدينار حيث كان 106 دينار في بداية المشروع  يعادل 1 أورو أم الآن فهو يعادل 140 دينار.

وفي ذات الشأن طالب علاش بإلغاء الفائدة على القرض والمقدرة بـ 2 بالمائة بحجة أن المشروع يخدم الدولة والمصلحة العامة من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن حظيرة السيارات المطار الجديد ستكون بسعة 4200 من أجل استيعاب عدد الهائل للمسافرين، مؤكدا أن تسعيرة سترتفع مقارنة بالحالية خاص من يركن سيارته أكثر من ثلاث ساعات.

وأوضح علاش أن أهم مشكل يواجه حسن تسيير المطار في الوقت الراهن هو وجود عدد كبير من المسافرين في الفترة الصباحية أي أن كل الشركات تبرمج رحلاتها في الفترة الصباحية فقط مما يؤدي إلى الضغط في العمل عكس المساء الذي يكون فيه المطار شبه فارغ.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 