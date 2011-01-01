إرتفاع تكلفة توسعة مطار الجزائر الدولي إلى 100 مليار دينار

بواسطة المسار العربي /

أكد المدير العام لمطار الجزائر، الطاهر علاش، أن تدشين المحطة الجديدة للمطار الدولي، سيكون أواخر السنة الجارية بين نهاية سبتمبر، الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأوضح علاش خلال مروره في حصة تلفزيونية لاحدى القنوات الخاصة أن تكلفة إنجاز المحطة الجديدة للمطار ستصل إلى 100 مليار دينار جزائري بعد أن كانت 75 ألف مليار دينار وهذا راجع إلى انخفاض قيمة الدينار حيث كان 106 دينار في بداية المشروع يعادل 1 أورو أم الآن فهو يعادل 140 دينار.

وفي ذات الشأن طالب علاش بإلغاء الفائدة على القرض والمقدرة بـ 2 بالمائة بحجة أن المشروع يخدم الدولة والمصلحة العامة من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن حظيرة السيارات المطار الجديد ستكون بسعة 4200 من أجل استيعاب عدد الهائل للمسافرين، مؤكدا أن تسعيرة سترتفع مقارنة بالحالية خاص من يركن سيارته أكثر من ثلاث ساعات.

وأوضح علاش أن أهم مشكل يواجه حسن تسيير المطار في الوقت الراهن هو وجود عدد كبير من المسافرين في الفترة الصباحية أي أن كل الشركات تبرمج رحلاتها في الفترة الصباحية فقط مما يؤدي إلى الضغط في العمل عكس المساء الذي يكون فيه المطار شبه فارغ.