حبس العائلة التي اغتالت الطالبة الجامعية ببسكرة

بواسطة المسار العربي /

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة، الأحد، 7 افراد من عائلة واحدة بتهم تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الاسرار و الترصد والتنكيل بجثة ضد المتهم الرئيسي، الذي يبلغ من العمر 34 سنة.

فيما وجّهت تهم المشاركة وعدم التبليغ عن جناية وتكوين جمعية اشرار ضد افراد العائلة.

وهم الام 61 سنة و 3 اخوات واثنين اخوية اعمارهم في العقد الثالث.

المتهمون كانوا قد اقدموا على فتاة طالبة جامعية وتقطيع جثتها ورمي اجزائها عبر مختلف احياء مدينة بسكرة.

كما انه لم يعثر سوى على الجزء العلوي الجثة منقوص من اليد اليمنى.

اما بقية الاجزاء يعتقد انها رميت مع القمامة بنقاط مختلفة من المدينة.

هذا وقد لقيت الجريمة استنكار واسع بالولاية كما عززت مصالح الامن تواجدها بمحيط المحكمة اثناء تقديم المتهمين.