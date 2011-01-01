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توقيف إرهابي بالبرج وآخر يسلم نفسه بتمنراست
2 ساعات 47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تم توقيف الإرهابي "ق. هشام" المدعو "أبو جابر"، السبت، في برج بوعريريج، فيما سّلم إرهابي نفسه صباح أمس للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة الأحد انه، "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 مارس 2018 ببرج بوعريريج/ن.ع.5، الإرهابي "ق. هشام" المدعو "أبو جابر".

وأضاف المصدر انه "وفي نفس السياق، سّلم إرهابي نفسه صباح أمس للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين. ويتعلق الأمر بالمسمى "ر. أحمد" المكنى "أبو أحمد" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

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