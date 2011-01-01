الصخر العتيق تحتضن الأيام الوطنية الجامعية لأحسن صوت

بواسطة المسار العربي /

تحتضن مدينة الجسور المعلقة قسنطينة في الفترة الممتدة من 3 الى 8 مارس فعاليات الأيام الوطنية الجامعية لأحسن صوت تحت شعار الأغنية التراثية الوطنية في رحاب الجامعة تنظمها مديرية الخدمات الجامعية بالتنسيق مع جمعية الوسام الثقافية.

الأيام الوطنية الجامعية لاحسن صوت "The Voice Univ" هي مسابقة وطنية لإختيار أحسن صوت على مستوى مديريات الخدمات و الجامعات و المراكز الجامعية بمختلف أنحاء الوطن ، مع ورشات تكوينية و تأطيرية في مجال الغنائي،والتي ارتأت الجهات المنظمة لهذه الطبعة موضوع الأغنية التراثية الوطنية بمختلف طبوعها . سعيا منها للحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي الجزائري أمام موجة الطبوع الغنائية التي أضحت تنافس والتي قد تسمح لهذا الطابع المتجذر من الاندثار.

وتندرج هذه الأيام. حسب ذات البيان في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الرامية إلى ترسيخ الفنون بكل أنواعها وتجلياتها ، ولاسيما الفنون الاصيلة القائمة على التراث الوطني بمختلف طبوعه ، وما يميزه من تنوع عن باقي الطبوع عبر العالم ، حيث أصبح من الاهمية بما كان الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإشعاعه بين الناشئة في ظل التأثيرات الخارجية ، كما أضحى أولوية مهمة في المخططات التنموية للثقافة السياحية بين ربوع الوطن ، بالإضافة إلى إبراز خصوصياته المتميزة والأصيلة و المتنوعة ، ونظرا لمساهمته الواسعة في التنمية المستدامة في الحياة العامة ، ولإشاعة ثقافة الوطني . والتي اعتمدت في برمجتها لهذه التظاهرة التي تعد الاولى من نوعها على مستوى الوطني على

اخداف مسطرة على غرار تشجيع الطلاب علی مزيد من المعرفة للموروث الثقافي الغنائي الوطني شكلاً ومضموناً، اكتشاف المواهب الطلابية و صقلها، خلق بيئة تنافسية حيوية وسلمية للطلاب، المحافظة على الموروث الغنائي الوطني و نشره ،فضلا عن خلق التفاعل الفني بين المراكز و المؤسسات الجامعية بمختلف أنحاء الوطن، التكوين الفني للمشاركين عبر ورشات و الدوارة التكوينية خلال الأيام . الجدير بالذكر ان الاختتام يكون تحت وصاية لجنة تحكيم لأسماء فنية من شأنها ان تنتقي الاصوات الجديرة اللقب. التظاهرة الفنية التي تتزامن وعيد المرأة فرصة للاحتفاء بالموازاة مع اليوم الوطني لعيدها والتيوستكون فعالياتها على مستوى الإقامة الجامعية عين الباي 5. التي تسعى لخلق حراك ثقافي مستمر من خلال برنامجها الثري خاصه وانها اعتادت على تنظيم عدة نشاطات على غرار مهرجان سيرتا شو. اليوم الصحرواي، الأسبوع الفلسطيني، يوم الشهيد ، شاعرات الجزائر التي استضافت فيها مجموعة من الاسماء. الجزائرية والعربية في جنس الشعر.