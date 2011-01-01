Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

عقب زيارته للجزائر

أردوغان: نحن لا نقبل بإستنزاف الموارد الافريقية
5 ساعات 39 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

نشر الرئيس التركي طيب رجب أوردوغان، على حسابه الرسمي على موقع تويتر فيديو يتضمن صورا للجولة التي قادته مؤخرا إلى عدد من الدول الإفريقية، بدأها من الجزائر. وأشار أردوغان في منشوره عن رغبته في المضي لتوطيد علاقات تركيا مع القارة السمراء، مؤكدا أنه لا يسعى لفرض استعمار جديد على دول القارة أو استنزاف مواردها. وكتب الرئيس التركي: "نحن لا نقبل اطلاقا باستنزاف الموارد الافريقية وتبني سبل استعمارية جديدة، ونرغب بالمضي قدما مع القارة السمراء بينما يتشكل نظام عالمي جديد".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 