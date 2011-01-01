أردوغان: نحن لا نقبل بإستنزاف الموارد الافريقية

بواسطة المسار العربي /

نشر الرئيس التركي طيب رجب أوردوغان، على حسابه الرسمي على موقع تويتر فيديو يتضمن صورا للجولة التي قادته مؤخرا إلى عدد من الدول الإفريقية، بدأها من الجزائر. وأشار أردوغان في منشوره عن رغبته في المضي لتوطيد علاقات تركيا مع القارة السمراء، مؤكدا أنه لا يسعى لفرض استعمار جديد على دول القارة أو استنزاف مواردها. وكتب الرئيس التركي: "نحن لا نقبل اطلاقا باستنزاف الموارد الافريقية وتبني سبل استعمارية جديدة، ونرغب بالمضي قدما مع القارة السمراء بينما يتشكل نظام عالمي جديد".