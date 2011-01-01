حزب العمال ينزل إلى الشارع لحشد أنصار مبادرة المجلس التأسيسي

بواسطة المسار العربي /

أعرب النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت عن أمله الكبير في استجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمبادرة التي أطلقها حزبه بعد سلسلة القرارات الايجابية التي اتخذها في الفترة الأخيرة. وأوضح تعزيبت اليوم خلال نزوله مع عدد من أعضاء الحزب إلى ساحة البريد المركزي لجمع توقيعات لصالح مبادرة المجلس التأسيسي، أن المبادرة هي رسالة لرئيس الجمهورية مدعمة بمئات آلاف التوقيعات في سعي منهم لإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به.

ورد نائب حزب العمال على الإنتقادات التي طالت مبادرة جمع 1.5 مليون توقيع التي اعلنت عنها حنون قبل أسبوعين، بقوله ” إن من يقف ضد المبادرة هم المستفيدون من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وفي مقدمتهم رجال الاعمال الذين حصلوا على قروض كبيرة، والطبقة السياسية التي تستفيد من المجالس المنتخبة بطريقة غير شرعية”.

كما أكد المتحدث أن هذه المباردة تسعى لتمكين الشعب من اختيار مؤسسات التي يريدها لتسيير شـأنه العام، موضحا أن هذه المبادرة تعطي للشعب الحق في إعادة صياغة الدستور الذي يتمشى مع طبيعته الاجتماعية عن طريق انتخاب المجلس التأسيسي وانتقد تعزيبت وضعية المؤسسات الجزائرية باعتبارها غير مستقلة وغير قادرة على تسيير الوضع الراهن الذي وصلت إليه البلاد بسبب سياسية التقشف المنتهجة من قبل الحكومة منذ قانون المالية 2015 على حد قوله.

وفي ذات الصدد قال نائب حزب العمال إن العدالة الجزائرية تم تغييبها وهي غير مستقلة بسبب عدم تحريكها للدعوة العمومية ضد التهرب الضريبي وتهريب العملة الصعبة للخارج.