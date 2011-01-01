Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

تهربا من دفع الفي ريال المفروضة على كل من يعتمر مرة اخرى

توقيف 40 وكالة سياحية تحايلت على زبائنها بتاشيرات عمرة مزورة
6 ساعات 33 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تمكنت مصالح القنصلية السعودية من توقيف 40 وكالة سياحية جزائرية احتالت على زبائنها بتزوير تاشيرات العمرة تهربا من دفع غرامة 2000 ريال التي فرضتها السعودية على كل من يعتمر مرة اخرى

و قال المصدر ان الوكالات كانت تقوم بتزوير تاشيرات العمرة عن طريق تغيير رقم  واحد او اكثر من رقم  السفر عند ادخاله في النظام الالكتروني  في حين عمدت وكالات اخرى لقبض نصف المبلغ من الزبون و المتمثل في مبلغ 50 الف دينار

و بهذا الخصوص قال توفيق ميدون رئيس نقابة الوكالات السياحية لولايات الغرب ان السفارة السعودية اوقفت نحو 40 وكالة سياحية جزائرية اصدرت الاف التاشيرات المزورة مشيرا الى ان هذا الامر يمكن ان يهدد الزبائن ايضا بالاجراءات العقابية التي ستتخذها القنصلية السعودية

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 