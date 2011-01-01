توقيف 40 وكالة سياحية تحايلت على زبائنها بتاشيرات عمرة مزورة

بواسطة المسار العربي /

تمكنت مصالح القنصلية السعودية من توقيف 40 وكالة سياحية جزائرية احتالت على زبائنها بتزوير تاشيرات العمرة تهربا من دفع غرامة 2000 ريال التي فرضتها السعودية على كل من يعتمر مرة اخرى

و قال المصدر ان الوكالات كانت تقوم بتزوير تاشيرات العمرة عن طريق تغيير رقم واحد او اكثر من رقم السفر عند ادخاله في النظام الالكتروني في حين عمدت وكالات اخرى لقبض نصف المبلغ من الزبون و المتمثل في مبلغ 50 الف دينار

و بهذا الخصوص قال توفيق ميدون رئيس نقابة الوكالات السياحية لولايات الغرب ان السفارة السعودية اوقفت نحو 40 وكالة سياحية جزائرية اصدرت الاف التاشيرات المزورة مشيرا الى ان هذا الامر يمكن ان يهدد الزبائن ايضا بالاجراءات العقابية التي ستتخذها القنصلية السعودية