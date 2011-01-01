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في اطار احتجاجهم الذي دخل شهره الرابع

الاطباء المقيمين يخرجون في مسيرة حاشدة بقسنطينة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

خرج صباح امس، آلاف الأطباء المقيمين في مسيرة وطنية حاشدة بولاية قسنطينة، في إطار إحتجاجهم الذي يدخل شهر الرابع. المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين تحت شعار “مسيرة الفخر”، عرفت مشاركة الآلاف من الأطباء من مختلف ولايات الوطن. وتأتي هذه المسيرة في إطار الإحتجاج الوطني الذي دخل فيه الأطباء المقيمون منذ قرابة 4 أشهر، بإضراب مفتوح ومقاطعة للامتحانات النهائية للتخصص (DEMS)، في ظل فشل الحوار مع الوزارة الوصية التي شكلت لجنة قطاعية خاصة لدراسة ملف الأطباء المقيمين. وحسب تصريحات لمنسق ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين محمد طيلب، أكد أنه انطلق ما يزيد عن 15 ألف محتج من المركز الاستشفائي بن باديس مرورا بباب القنطرة ليصلوا حاليا إلى الجسر العملاق صالح باي في طريقهم إلى وسط المدينة ثم العودة إلى مكان الانطلاق. وكانت المجموعة المستقلة للأطباء المقيمين قد وجهت قبل ذلك نداء إلى الأطباء المقيمين تدعوهم فيه إلى تنظيم مسيرات جهوية للتعبير عن مطالبهم وترتكز مطالب الأطباء المقيمين أساسا في إعادة النظر في صيغة الخدمة المدنية، من خلال إلغاء صفة الإجبارية، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والتكوين، وتوفير الأمن.

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