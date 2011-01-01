حماية المستهلك تحذر من مصابيح اليد المغشوشة

بواسطة المسار العربي /

دعا رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك, مصطفى زبدي, الأربعاء بالجزائر, المستهلكين الى توخي الحذر والمزيد من الوقاية لدى اقتنائهم المصابيح الكهربائية الحديثة (مصابيح الليد LED) بالنظر الى حجم التقليد و الغش الذي طال هذا النوع من المصابيح المسوقة محليا خصوصا المستوردة منها, مشيرا الى أنها تشكل خطر على صحة المواطن. و قال زبدي لدى نزوله ضيفا على منتدى "يومية المجاهد" لتنشيط ندوة حول ظاهرة عدم مطابقة مصابيح "الليد" المسوقة محليا للمعايير الدولية أن "اغلب هذه المصابيح المسوقة محليا غير مطابقة للمعايير الدولية ما يعرض صحة المواطن للخطر لدى استعمالها خصوصا في المنازل" حسب نتائج دراسة مخبرية وتجريبية قامت بها منظمته بالتعاون مع مخبر مراقبة النوعية والجودة. وأوضح زبدي أن الدراسة التي ارتكزت على عينات مأخوذة من السوق الوطنية لهذا النوع من المصابيح شملت ثمانية (08) علامات تجارية (ستة مستوردة واثنتان محلية) قد أثبتت أن كل عينات العلامات الستة المستوردة غير مطابقة للمعايير الدولية, فيما تستجيب العلامتين المحليتين للمعايير الدولية. وأضاف زبدي أن الدراسة التجريبية التي اختبرت 25 مصباحا على مدى ستة أشهر, خلصت إلى أن الجهات التي تسوق العلامات المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة للمعايير "لا تكتفي فقط بتسويق منتجات غير مطابقة, بل تستعمل كذلك اسلوب التضليل, بما أن المعطيات المدونة على ظهر العلب المسوقة للمصابيح مغلوطة ولا تعكس المعايير الحقيقية للمنتج".