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لهذه الأسباب قررت الكناباست تعليق الإضراب
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست” مسعود بوديبة لذات المصجؤ، أن السبب وراء قرار الكناباست توقيف الاضراب والعودة إلى العمل يعود الى اتصالات من أطراف عديدة بينهم كبار المسؤولين قدمت لهم ضمانات بتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق المطالب. كما أكد بوديبة أن خروج التلاميذ في مظاهرات عبر العديد من ولايات الوطن أيضا وراء قرار تعليق الاضراب، ليتم اتخاذ قرار تعليق الاضراب بعد مناقشات كبيرة في أشغال اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي، الذي اتخذ في حدود الساعة الثالثة صباحا، مع ترك الدورة مفتوحة. وفيما يتعلق بالمعلمين الذين تم عزلهم، اعتبر المجلس الوطني للكناباست أن أحكام وزارة التربية الوطنية غير قانونية، وبالنسبة للنقابة سيستأنف المعلمون عملهم بشكل عادي، وفي حالة ما إذا تعرض ي معلم لهجوم فإن النقابة ستتخذ القرارات اللازمة.

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