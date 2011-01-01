بوديبة يدعو وزارة التربية إلى عدم استفزاز الاساتذة المفصولين

بواسطة المسار العربي /

أعلن الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابيست” عن صدور بيان يدعو الأساتذة للعودة إلى العمل الخميس 01 مارس 2018. وقال مسعود بوديبة لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن “المجلس الوطني يبقى مفتوحا والأستاذ سيلتحق بعمله دون أي إستفزاز وإلا على الجهات التي أعطتنا ضمانات أن تتحمل مسؤوليالاتها”. وجاء هذا التحذير ردا على سؤال حول كيفية التعامل مع قرارات فصل الأساتذة، حيث إعتبر بوديبة هذه القرارات “غير قانونية” وبالتالي “الكنابيست” يرفض الاستجابة لطلب الوزيرة بتوجه الأساتذة إلى المديريات التربوية لتقديم الطعون”. وفي نفس الاطار قال بوديبة أن نقابته أحصت 12 ألف قرار طرد للأساتذة المضربين على مستوى 25 ولاية وقال أيضا أن “هناك مديريات لم توزع قرارات الطرد”. وبخصوص كيفية إستدراك الدروس، قال الناطق بإسم ال”كنابيست” أن الأستاذ “سيمنح التلاميذ المعارف الأساسية التي ستفيده في الموسم الدراسي المقبل” لكنه إستدراك الدروس المتأخرة الآن “أمر ليس سهلا” يقول المتحدث.