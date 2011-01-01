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قتل طالبة وتقطيعها ببسكرة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تمكنت مصالح الشرطة بولاية بسكرة من توقيف قاتل الفتاة الجامعية الذي قام بتقطيعها إلى نصفين بولاية بسكرة. حيث تمكنت الشرطة من توقيف قاتل الطالبة الجامعية في ظرف وجيز. ويتعلق الأمر بشاب يعمل بناء يبلغ من العمر 34 سنة، وهو جار الضحية في العمارة، قام باستدراج الضحية لمنزله. مستغلا غياب أفراد أسرته عن المنزل و قام بتقطيع جثة الضحية بواسطة آلة تقطيع الحديد “طرونسوناز” إلى نصفين. كما بتر اليد اليمنى وقام بوضع النصف الأعلى بحي سطر ملوك ببسكرة. والنصف الثاني بجانب ملعب بسكرة، هذا وقد اعترف الموقوف بجرم القتل.

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