عودة ترامواي الجزائر إلى الخدمة
ساعة واحدة مضت
بواسطة
استأنف ترامواي الجزائر صبيحة، أمس الأربعاء، خدمته العادية بعد توقف اضطراري ليلة أمس الثلاثاء على الساعة السابعة مساء، حسبما جاء في بيان لمؤسسة تسيير الترامواي (سترام). و أوضح البيان أن ترامواي الجزائر عاد إلى الخدمة العادية منذ الساعة 5ساو30د لنهار اليوم، بعد أن سجل "توقفا جزئيا" أمس الثلاثاء 27فيفري 2018 من الساعة 18سا و 55 د إلى غاية نهاية الخدمة، وذلك بسبب مظاهرات في محطة جامعة درقانة و استجابة لـتوصيات مصالح الأمن لضمان سلامة المسافرين.
عدد القراءات: 1