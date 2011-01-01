عودة ترامواي الجزائر إلى الخدمة

بواسطة المسار العربي /

استأنف ترامواي الجزائر صبيحة، أمس الأربعاء، خدمته العادية بعد توقف اضطراري ليلة أمس الثلاثاء على الساعة السابعة مساء، حسبما جاء في بيان لمؤسسة تسيير الترامواي (سترام). و أوضح البيان أن ترامواي الجزائر عاد إلى الخدمة العادية منذ الساعة 5ساو30د لنهار اليوم، بعد أن سجل "توقفا جزئيا" أمس الثلاثاء 27فيفري 2018 من الساعة 18سا و 55 د إلى غاية نهاية الخدمة، وذلك بسبب مظاهرات في محطة جامعة درقانة و استجابة لـتوصيات مصالح الأمن لضمان سلامة المسافرين.