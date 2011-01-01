إحباط 03 ألاف محاولة حرقة في 2017

بواسطة المسار العربي /

تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط 3004 محاولة هجرة غير شرعية لجزائريين سنة 2017 نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط . وأوضحت قيادة الدرك الوطني في حصيلة سنوية عرضتها أمس بالجزائر العاصمة، أن الهجرة غير الشرعية للجزائريين" الحراقة" نحو أوروبا عبر المتوسط ارتفعت بنسبة 137 بالمائة في 2017 مقارنة بسنة 2016، حيث أفشل عناصر الدرك محاولات لهجرة غير شرعية تجاوزت ثلاثة ألاف محاولة في السنة الماضية بينما كانت في 2016 لا تتعدى 1061 محاولة. وأكدت قيادة الدرك أنها عالجت 402 قضية تتعلق بالحراقة في 2017 وتمكنت من تفكيك 27 شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية في الولايات الساحلية وتوقيف 55 مهربا للبشر عبر قوارب الموت.