البنوك غير معنية بـ "من أين لك هذا ؟

بواسطة المسار العربي /

أصدر بنك الجزائر تعليمة واضحة و تؤكد على البنوك عدم مطالبة المودعين عن مصدر أموالهم، ولهم حرية سحب أموالهم واستعمالها في أي وقت يشاؤون، مشيرا إلى القروض الممنوحة بلغت 8800 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فيما يحتفظ الجزائريون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم. وأكد رئيس جمعية مهنيي البنك بوعلام جبار للإذاعة الجزائرية، أن التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر -التي يحث فيها البنوك على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين-، جاءت التعليمة لرفع القيود التي فرضها التعسف في تطبيق القانون حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ، مؤكدا أن البنوك لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة، موضحا أن البنوك تتجه نحو إدماج مالي من أجل استقطاب أكثر للأموال لتمويل الاقتصاد الوطني ،مؤكدا أن بنك الجزائر سيتخذ اجراءات لتسهيل إيداع الزبائن أموالهم وسحبها من البنوك بطريقة سلسة ودون أي تعقيدات.