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أكثر من 30 قتيلا حصيلة زلزال بابوا غينيا الجديدة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أسفر زلزال عنيف، ضرب فجر بابوا غينيا الجديدة الواقعة وسط المحيط الهادئ، عن سقوط أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى. وذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة، الواقعة على جزيرة شمال أستراليا، أن الزلزال الذي جاء بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، تسبب بمقتل 13 شخصا على الأقل في مدينة مندي، فيما سقط 18 قتيلا في مناطق مجاورة لها. ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى المناطق الجبلية المنكوبة، كما نجم عن الزلزال انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد. وصرح رئيس الوزراء اسحق لوباري بأن السلطات أرسلت إلى موقع الكارثة طاقما لتقييم الأضرار يرافقه عسكريون، وأن "المعلومات ستصل مع مرور الوقت وستضعها فرق التقييم في تصرف الجمهور"، علما أنه لم تصدر أي حصيلة رسمية حتى الآن.

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