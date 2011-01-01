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يلقب ببن زيمة الجديد

الجزائري سامي بغدادي على أعتاب الظهور الأول بالدوري الفرنسي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

بات الجزائري سامي بغدادي، مهاجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، على أعتاب ظهوره الأول مع "المحترفين"، وذلك بعد تألّقه اللافت مع الفريق الرديف، الّذي سجّل معه 8 أهداف خلال 15 مباراة شارك فيها في الموسم الحالي. ووفقا لتقارير صحفيّة فرنسية، فإن اللاعب سيوجد ضمن قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم المدرّب جون لويس جاسي للمشاركة في مواجهة ديجون، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الفرنسي، والمقرّر إقامتها السبت المقبل. وانتظم اللاعب الملقب بـ"بنزيمة الجديد"، نظرا لمهاراته التهديفيّة الكبيرة، في تدريبات الفريق الأوّل في شهر سبتمبر المقبل، بقرار من المدرب السابق أوسكار جارسيا، الذي قرّر تصعيده، بعد تلقّيه تقارير إيجابية بشأنه. ويجدر التذكير بأن بغدادي انضم لـ"خضر فرنسا" في فترة الانتقالات الصيفيّة، وذلك بعد تألّقه اللافت مع فريق كاني روشفيل، الناشط في دوري الهواة، بتسجيله 13 هدفا من جملة 18 مباراة شارك فيها.

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