"جئت حبّا في الفريق وسنلعب الصعود لأخر جولة "

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

عبر المدرب الجديد لفريق أولمبي الشلف سمير زاوي في تصريح لموقع “الميدان”، عن سعادته الكبيرة بعد عودته إلى بيته الأول كمدرب رئيسي، وقال : " سعيد بعودتي إلى فريقي الأم، الذي أعتز به كثيراً، لقد جئت حباً في النادي الذي برزت فيه والذي أكن له كل الاحترام والتقدير، لأنني بفضله وصلت لما أنا عليه الآن، لا أخفي عليكم لقد رفعت التحدي وأمنح كامل خبرتي خدمة للفريق، كل ما أتمناه هو أن يلتفّ الجميع خلف الفريق لأنني من المدربين الذين يؤمنون بأن لا شيئ مستحيل في عالم كرة القدم، والصعود يلعب لأخر جولة وهو الشيئ الذي وجب على اللاعبين علمه".وعرج زاوي عن اللقاءات القادمة التي تنتظر فريقه قائلا : " ينتظرني عمل كبير مع التشكيلة الحالية، لقد لمست في اللاعبين روح وإرادة كبيرة من أجل تقديم أفضل ما لديهم وهذا الشيء حفزني، لا أريد سبق الأحداث وسأحضر أشبالي جيدا لموعد القبة الذي تمنيت لو يحضر الأنصار فيه من أجل مؤازرتنا ".