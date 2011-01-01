بن زية يوجه رسالة لزطشي وماجر

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

وجه اللاعب الجزائري ياسين بن زية في حوار أجراه مع قناة "بيين سبورتس" رسالة لرئيس الفاف خير الدين زطشي ومدرب "الخضر " رابح ماجر”. وقال بن زية : "ليس لدي أي اتصال مع القائمين الجدد على المنتخب ،الأمور كانت تسير بصورة حسنة، لكن منذ أن تم تعيين رئيس جديد للفاف ومدرب جديد لم أتلقَ أي استدعاء".وأضاف : "سأواصل العمل في فريقي وإذا تم إستدعائي فأنا جاهز لذلك".وواصل قائلا:"ما يحدث معي شيء غريب، لا أختفي خلف أي شيء لقول ذلك، لا أعرف تماما ماذا يحدث على مستوى المنتخب".وختم كلامه: "حلمي هو اللعب في ريال مدريد".