مواجهات بين قوات الأمن وطلبة المدارس العليا

بواسطة المسار العربي /

تم تسجيل مواجهات بين طلبة المدارس العليا للأساتذة و مصالح الأمن خلال قيامهم بتفريق المحتجين أمام مبنى وزارة التعليم العالي، الإثنين. وتم تسجيل إصابات لدى الطلبة وأفراد الأمن، إضافة إلى بعض الإغماءات عقب نشوب مواجهات واستعمال قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين يشنون حركة احتجاجية منذ عدة أشهر للمطالبة بتطبيق جملة من المطالب، من بينها تطبيق المادة الرابعة من عقد الالتزام المبرم مع وزارة التربية الذي ينص على توظيف المتخرجين في أماكن إقامتهم التي دونوها في العقد، علما أن عدة ولايات شهدت أمس تنظيم وقفات احتجاجية لطلبة المدارس العليا.