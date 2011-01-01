سكان حي بوسيجور ببوزريعة ينظمون حملة تنظيف للحي

بواسطة المسار العربي /

نظم سكان حي بوسيجور ببلدية بوزريعة حملة تطوعية لتنظيف حيهم الذي أصبح يعج بالنفايات بعد عجز المصالح المعنية على القيام بواجبها في جمع ورفع النفايات المنزلية وتزيين المحيط. الحملة التطوعية شارك فيها شباب حي بوسيجور بعد أن لاحظوا تفشي ظاهرة انتشار النفايات والروائح الكريهة في كل زوايا الحي الأمر الذي أثار سخط وغضب سكان المنطقة وجعلهم يخصصون يوما كاملا لعملية التنظيف وهذا بعد عجز المصالح المحلية على القيام بدورها في جمع ورفع النفايات المنزلية وتزيين المحيط،وقد قام بالعملية سكان متطوعين بحي بوسيجور من اجل تنظيف وتطهير حيهم من الأوساخ والنفايات المتراكمة جراء لامبالاة بعضهم،وحسب مواطني الحي الذين تحدثنا معهم والذين أكدوا أن الوضع أصبح لايطاق خصوصا مع انتشار الحشرات الضارة وانبعاث الروائح الكريهة من حاويات القمامة،الآمر الذي جعلهم يقومن بتنظيم أوقات إخراج النفايات،كما دعا المتطوعون خلال هذه الحملة المواطن على الحفاظ على نظافة المحيط والتحلي بالوعي الحضاري.